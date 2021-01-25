ارتفاع حالات الطلاق في دول الخليج.. وهذه أبرز الأسباب

ارتفعت حالات الطلاق في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل لافت للنظر، لأكثر من 20 سببًا، فهناك 7 حالات طلاق تتم في المملكة كل ساعة، وفي البحرين تم تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة زواج في 2019، مقابل أكثر من ألفي حالة طلاق، وفي سلطنة عمان تم تسجيل حوالي 18 ألف حالة زواج مقابل 3.7 ألف حالة طلاق، ولم تخرج عن القاعدة سوى الإمارات.
- ترى ما الأسباب والدوافع التي أدت لارتفاع نسب الطلاق خلال السنوات الأخيرة؟
المملكة
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن هناك 7 حالات طلاق في المملكة كل ساعة، ومن بين كل 10 زيجات هناك 3 حالات طلاق، وهو ما يعني أن ثلث حالات الزواج مصيره الفشل.
وقدرت الخسائر المادية لحالات الطلاق في العام الواحد بأكثر من 3.5 مليار ريال، على اعتبار أن تكلفة الزيجة الواحدة نحو 60 ألف ريال.
سلطنة عمان
أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أنه تم تسجيل 18243 حالة زواج في عام 2019 في السلطنة، مقارنة بـ 3728 حالة طلاق في العام نفسه، ما يشير إلى أن معدل الزواج وصل إلى أدنى مستوى له في السنوات الخمس الماضية، بينما زادت حالات الطلاق إلى أكثر من 10 حالات في اليوم.
البحرين
كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية عن أن جملة عقود الزواج بلغت خلال العام الماضي 2019 نحو 5.5 ألف حالة زواج، مقابل أكثر من ألفي حالة طلاق، في حين بلغت حالات الزواج حوالي 6 آلاف حالة في 2018، مقابل حوالي ألف حالة طلاق، وهو ما يشير إلى تخطي نسبة حالات الطلاق أكثر من 40 % من حالات الزواج.
الإمارات
ذكرت تقارير رسمية أن نسبة طلاق الإماراتي من الإماراتية شهدت انخفاضاً بنسبة 51.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، 2020 وكذلك الإماراتي من غير الإماراتية بنسبة 36.1% فقط.
وأكد تقرير إحصائي صادر عن مركز دبي للإحصاء حول معدلات الطلاق والزواج في إمارة دبي على مدار أربع سنوات انخفاض معدل الطلاق في دبي بنسبة 35% ما بين 2016 و2019.
ولفت التقرير إلى أن معدل الطلاق لكل ألف بين الإماراتيين انخفض من 3.76 في عام 2016 إلى 2.44 في عام 2019، بنسبة 35,5%.
الكويت
توقعت دراسة رسمية صادرة عن وزارة العدل وصول عدد حالات الطلاق إلى 8.9 ألف حالة في 2022 بعد أن كانت 7.5 ألف حالة في 2018، بزيادة تصل إلى 1331 حالة.
قطر
سجل شهر مايو الماضي تراجعا ملحوظا في عدد حالات الزواج والطلاق وفقا لإحصاءات رسمية صدرت عن جهاز التخطيط والإحصاء مؤخرا.
وأظهرت الأرقام الإحصائية تراجعا في حالات الزواج بين المواطنين والمقيمين بنسبة تغير سنوي بلغت 38%، كما تراجعت حالات الطلاق بين المواطنين والمقيمين بنسبة تغير سنوي بلغت 75 . %
الأسباب والدوافع
وتعددت الأسباب والدوافع وراء ارتفاع حالات الطلاق لأكثر من 20 سببًا، طبقًا لعدد من الدراسات التي أجريت في عدد من الدول الخليجية، منها، الخيانة، وسوء المعاملة، والأوضاع المالية، وعدم التوافق في العلاقة الخاصة. وفق “أخبار 24”.
وشملت أيضًا، تدخل الأهل، وشرب المخدرات، والعنف، وزواج المصلحة، واختلاف الثقافات، وعدم الاعتناء بالنفس، والملل، وعدم القدرة على الإنجاب، والغيرة والشك، وغياب العدل في حال التعدد.