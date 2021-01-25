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أخبار الخرج > لقاء مستجدات الفصل التدريبي الثاني في الكلية التقنية للبنات بالخرج
25/01/2021   5:58 م

لقاء مستجدات الفصل التدريبي الثاني في الكلية التقنية للبنات بالخرج

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امتداداً لجهود التدريب عن بعد وحرصآ على سلامة الجميع في ظل الظرف الصحي الراهن نظمت الكلية التقنية للبنات بالخرج لقاء اليوم التقني والذي تم فيه استقبال المتدربات المقبولات الجدد خلال الفصل التدريبي الثاني على اربع مراحل ابتداءاً من يوم الاثنين وحتى الخميس بتاريخ 8/6/1442 هـ بالاقسام التالية (الادراة المكتبية – التصميم وإنتاج الملابس – التجميل – والتصنيع الغذائي),  ترأسته عميدة الكلية التقنية للبنات بالخرج الأستاذة عهود حمد العتيبي بتنظيم وإشراف وحدة التوجيه والإرشاد أ سمية الحربي.
وبحضور وكيلة هيئة التدريب ووكيلة شؤون المتدربات ورئيسة المركز الفرعي للتدريب الإلكتروني ورئيسة القبول والتسجيل ورئيسات الأقسام .
افتتح اللقاء بترحيب عميدة الكلية بأعضاء الاجتماع وقدمت الشكر لهن خصت متدربات الكلية اللاتي واكبن هذا الظرف الصحي بالعمل على آلية التدريب في مشروع التدريب عن بعد ،كما أوضحت عميدة الكلية بتسخير جميع الامكانيات المتاحة لتقديم الدعم والمساندة للمتدربات وتقديم كافة الخدمات لهم واتمام التدريب عن بعد بالكفاءة والجودة المطلوبة كما أكدت على الجميع بالالتزام بتوجيهات حكومتنا الرشيدة واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية سائلة الله ان يحمي بلدنا وقيادته وجميع المواطنين من كل شر ومكروه, تلتها كلمة وكيلة شؤون المتدربات التي عرّجت على كيفية التدريب وأهم القوانين المتبعة للتدريب والالتزام بها ، بعد ذلك قدمت وكيلة هيئة التدريب طريقة متابعة جداول التقويم والاختبارات النهائية والاليات المتعلقة بها من بعدها تم مشارة رئيسات الأقسام بالتعريف عن اقسامهن والتوجهات التي يتطلبها سوق العمل ومد يد العون في العملية التدريبية بطرح أهم قنوات التواصل مع المسؤولات بالكلية لحل مشكلات المتدربات من خلال التيليجرام والبريد الإلكتروني الخاص بكل وحدة .

وأخيراً شاركت الأستاذة نوره ال موسى بتوجيهاتها للمتدربات حول استخدام بوابة البلاك بورد للدخول للاختبارات من خلالها وتوضيح أهم الشروط المتبعة لنجاح ذلك وبعدها تم استقبال استفسارات المتدربات والرد عليها.

وفي ختام اللقاء ندعي المولى عز وجل أن يرفع عن أمته هذا الوباء ويجزي القائمين خير الجزاء.

لقاء مستجدات الفصل التدريبي الثاني في الكلية التقنية للبنات بالخرج

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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