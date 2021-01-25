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أخبار محلية > جزء كبير بفضل بلاغات المستهلكين.. “الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 600 مخالفة ضريبية في أسبوع
25/01/2021   6:06 م

جزء كبير بفضل بلاغات المستهلكين.. “الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 600 مخالفة ضريبية في أسبوع

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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم (الإثنين)، ضبط 687 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك خلال تنفيذها لأكثر من 3 آلاف زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وشملت الزيارات التفتيشية قطاعاتٍ تجارية عدة، من ضمنها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والتجارة العامة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وتحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجَّلة، وكذلك عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين التي وردت إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة 207 بلاغات في نفس الفترة.

جزء كبير بفضل بلاغات المستهلكين.. “الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 600 مخالفة ضريبية في أسبوع

أخبار محلية
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