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أخبار محلية > “اللاحم” يروي كيف تفاعلت “النيابة” مع بلاغ رفعه بخصوص ‏سجين بحاجة لرعاية خاصة
25/01/2021   6:06 م

“اللاحم” يروي كيف تفاعلت “النيابة” مع بلاغ رفعه بخصوص ‏سجين بحاجة لرعاية خاصة

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أشاد المحامي عبدالرحمن اللاحم، بسرعة تحرك مكتب النائب العام ‏حيال خطاب أرسله أثناء قضائه فترة تنفيذ الحكم في قضية “اليتيمتين”، يخص حالة سجين فاقد ‏للأهلية، وفي حاجة لرعاية خاصة من قبل مركز صحي مختص ‏بالحالات النفسية.‏

وذكر اللاحم في مقاله المنشور بصحيفة “عكاظ”، أنه خلال يومي عمل ‏من إرسال الخطاب، تحركت النيابة، وأضاف: تم استدعائي من قبل الأمن، ليخبروني أن محققاً من النيابة يود ‏مقابلتي.‏

وأضاف معلقا على استدعائه: ” تلك العبارة في ذلك المكان كفيلة بأن تعكر صفو تفكيرك، وتبدأ باستعراض شريط خطاياك” ، مبينا أن هواجسه تبددت عندما ركب الباص الذي سيقله ‏للمبنى الإداري الذي سيقابل فيه محقق النيابة العامة عندما ‏رأى النزيل الذي بلّغ عن حالته قد سبقه لركوب الباص، ‏وأدرك حينها أن الحكاية متعلقة بالبلاغ .‏

وأشار إلى أنه الهدف من استدعائه كان التعرف على الحالة، ‏وأخذ إفادة مفصلة عنها، وعن الأشخاص الذين يمكن أخذ إفادتهم ‏عنها، وكل ذلك كان في غرفة مغلقة، لافتًا إلى أن عضو النيابة ‏أخبره بأنه تم فتح تحقيق بالبلاغ منذ اللحظة الأولى لوصوله ‏لمكتب النائب العام.‏

وأكد اللاحم أن مثل هذه القصة بمثابة علامة بأن هذا الوطن قد ‏تغير من حيث أداء المؤسسات القانونية التي تأتي النيابة في ‏مقدمتها، ومن حيث الممارسات القانونية والإجراءات العدلية، ‏وأن كل الوعود التي أطلقها قائد الرؤية الأمير محمد بن سلمان ‏هي الآن واقع معيش على الأرض، وليس مجرد وعود مطلقة. وفق “أخبار 24”.

“اللاحم” يروي كيف تفاعلت “النيابة” مع بلاغ رفعه بخصوص ‏سجين بحاجة لرعاية خاصة

أخبار محلية
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