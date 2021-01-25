شاهد.. أمير نجران خلال حديثه لمنسوبات التعليم: “المرأة السعودية تمثلنا ونفتخر بإنجازاتها”

عبّر أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن شكره لمنسوبات التعليم في نجران، مشيدا بسير العملية التعليمية التي سجلت انتظام أكثر من 160 ألف طالب وطالبة بالمنطقة.
وقال الأمير، في كلمة له خلال لقاء قادة التعليم بالمنطقة وحضره عدد من المنسوبات اليوم (الاثنين)، إن المرأة السعودية أثبتت وجودها، ونفتخر بإنجازاتها، وهي تمثلنا.
وكان الأمير أكد أن نجاح الحركة التعليمية في هذه الظروف تحقق بأربعة أركان، وهي دعم ولاة الأمر، وجهود القائمين على التعليم، ودور الأسرة المهم والجوهري في البيت، والطالب.
#فيديو
الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد
أثناء حديثه مع منسوبات التعليم بمنطقة #نجران
” نفتخر بانجازات المرأة السعودية ” pic.twitter.com/HyHew5wXd0
— إمارة منطقة نجران (@emara_najran) January 25, 2021
وفق “أخبار 24”.