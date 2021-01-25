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أخبار المناطق > شاهد.. أمير نجران خلال حديثه لمنسوبات التعليم: “المرأة السعودية تمثلنا ونفتخر بإنجازاتها”
25/01/2021   10:38 م

شاهد.. أمير نجران خلال حديثه لمنسوبات التعليم: “المرأة السعودية تمثلنا ونفتخر بإنجازاتها”

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عبّر أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن شكره لمنسوبات التعليم في نجران، مشيدا بسير العملية التعليمية التي سجلت انتظام أكثر من 160 ألف طالب وطالبة بالمنطقة.

وقال الأمير، في كلمة له خلال لقاء قادة التعليم بالمنطقة وحضره عدد من المنسوبات اليوم (الاثنين)، إن المرأة السعودية أثبتت وجودها، ونفتخر بإنجازاتها، وهي تمثلنا.

وكان الأمير أكد أن نجاح الحركة التعليمية في هذه الظروف تحقق بأربعة أركان، وهي دعم ولاة الأمر، وجهود القائمين على التعليم، ودور الأسرة المهم والجوهري في البيت، والطالب.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أمير نجران خلال حديثه لمنسوبات التعليم: “المرأة السعودية تمثلنا ونفتخر بإنجازاتها”

أخبار المناطق
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