الأمير عبد الرحمن بن مساعد يشارك متابعيه صورة له أثناء طفولته

نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه في “تويتر” صورة له وهو في مرحلة الطفولة، وذلك من خلال مشاركته في هاشتاق “صورتك وأنت صغير”
وتفاعل المتابعون مع صورة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، مؤكدين أن ملامحه وهو في مرحلة الطفولة تشبهه كثيرا بعدما كبر.
وكان عدد من الشخصيات العامة والمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي شاركوا في وسم “صورتك وأنت صغير”، مستذكرين أحلامهم البسيطة في تلك الأيام.
#صورتك_وانت_صغير pic.twitter.com/7uaGHz5Ahe
— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) January 25, 2021
وفق “أخبار 24”.