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أخبار محلية > الأمير عبد الرحمن بن مساعد يشارك متابعيه صورة له أثناء طفولته
25/01/2021   10:39 م

الأمير عبد الرحمن بن مساعد يشارك متابعيه صورة له أثناء طفولته

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نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه في “تويتر” صورة له وهو في مرحلة الطفولة، وذلك من خلال مشاركته في هاشتاق “صورتك وأنت صغير”

وتفاعل المتابعون مع صورة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، مؤكدين أن ملامحه وهو في مرحلة الطفولة تشبهه كثيرا بعدما كبر.

وكان عدد من الشخصيات العامة والمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي شاركوا في وسم “صورتك وأنت صغير”، مستذكرين أحلامهم البسيطة في تلك الأيام.

وفق “أخبار 24”.

الأمير عبد الرحمن بن مساعد يشارك متابعيه صورة له أثناء طفولته

أخبار محلية
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