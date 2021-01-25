ضبط 50 بدلة عسكرية و3000 قطعة من الأنواط والشعارات المخالفة في الرياض

ضبطت اللجنة الأمنية بإمارة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، عددا من الملابس العسكرية وقطع الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.
وصادرت 50 بدلة عسكرية و3 آلاف من الأنواط والشعارات والرتب العسكرية المخالفة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحل المخالف وإغلاقه، فضلًا عن الشخوص لمعمل تطريز للتأكد من عدم إنتاجه للرتب والشعارات دون تراخيص.
ويأتي ذلك ضمن إحدى الجولات الرقابية التي تطلقها اللجنة، وذلك بناء على توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة. وفق “أخبار 24”.