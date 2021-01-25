صدم سيارته فأبلغ “نجم” عن نفسه.. موقف نبيل لمواطن وجّه رسالة اعتذار لصاحب السيارة

تداول مغردون، اليوم (الإثنين)، رسالة اعتذار خطية تركها شخص على مركبة مواطن، بعد أن صدم سيارته وهي متوقفة في الشارع، مطالبا إياه باستكمال الإجراءات المرورية.
ونشر الإعلامي زيد الغيث صاحب السيارة صورة لرسالة الاعتذار، مثمّناً موقف المواطن الذي قام بتقديم بلاغ في نفسه للجهات المختصة بالحادث.
وكان المواطن قد طلب من صاحب السيارة إكمال إجراءات الحادث، وتسلم أوراقه من شركة نجم لخدمات التأمين عبر تطبيقها الإلكتروني كتعويض عن صدم سيارته.
كنت في مناسبة أوقفت السيارة بمكان فصُدِمت .. يستطيع من صدم سيارتي أن يختفي ولم يره أحد .. ولكن نبل أخلاقه جعله يكتب اعتذاره على ورقة ويتصل بنجم ويبلغ عن نفسه..
نمط راقي في الاعتذار والتعامل المميز .. شكراً أيها النبيل .
(اخفيت رقم جواله بغطاء القلم)#الرياض @Ruh_Rd #اعجبني pic.twitter.com/KiwFoc1HbN
— زيد الغيث (@ZaidAlGhaith) January 25, 2021
وفق “أخبار 24”.