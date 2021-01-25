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أخبار محلية > صدم سيارته فأبلغ “نجم” عن نفسه.. موقف نبيل لمواطن وجّه رسالة اعتذار لصاحب السيارة
25/01/2021   10:41 م

صدم سيارته فأبلغ “نجم” عن نفسه.. موقف نبيل لمواطن وجّه رسالة اعتذار لصاحب السيارة

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تداول مغردون، اليوم (الإثنين)، رسالة اعتذار خطية تركها شخص على مركبة مواطن، بعد أن صدم سيارته وهي متوقفة في الشارع، مطالبا إياه باستكمال الإجراءات المرورية.

ونشر الإعلامي زيد الغيث صاحب السيارة صورة لرسالة الاعتذار، مثمّناً موقف المواطن الذي قام بتقديم بلاغ في نفسه للجهات المختصة بالحادث.

وكان المواطن قد طلب من صاحب السيارة إكمال إجراءات الحادث، وتسلم أوراقه من شركة نجم لخدمات التأمين عبر تطبيقها الإلكتروني كتعويض عن صدم سيارته.

وفق “أخبار 24”.

صدم سيارته فأبلغ “نجم” عن نفسه.. موقف نبيل لمواطن وجّه رسالة اعتذار لصاحب السيارة

أخبار محلية
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