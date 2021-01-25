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أخبار محلية > ثاني أعلى المناطق.. “الموارد البشرية” تسترد 120 مليون ريال في المنطقة الشرقية خلال 2020
25/01/2021   10:41 م

ثاني أعلى المناطق.. “الموارد البشرية” تسترد 120 مليون ريال في المنطقة الشرقية خلال 2020

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استردت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكاتب العمل بالمنطقة الشرقية، ما يقرب من 120 مليون ريال، لتكون بذلك الشرقية ثاني أعلى المناطق من حيث إجمالي المبالغ المستردة.

وأبرز تقرير أصدرته الإدارة نتائج الإدارات في المناطق الإدارية وكذلك مكاتب العمل في 2020، حيث جاء مكتب العمل بالخبر أعلى مكتب عمل على مستوى المنطقة بإجمالي 43 مليون ريال، يليه مكتب الدمام بقيم تسويات 28 مليون ريال، ثم الجبيل بقيمة مستردات مالية 12 مليون ريال، وتوزعت المبالغ المتبقية على المكاتب التابعة للمنطقة.

ويضمن نظام التسوية الودية المعمول به حاليًا مباشرة الدعاوى والجلسات “عن بُعد”، بما يخدم مصلحة المواطنين والمقيمين بسرعة وكفاءة. وفق “أخبار 24”.

ثاني أعلى المناطق.. “الموارد البشرية” تسترد 120 مليون ريال في المنطقة الشرقية خلال 2020

أخبار محلية
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