أنهى فريق سعودي فني مختص تابع لإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، اليوم (الإثنين)، أعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة خلال مدة زمنية لم تتجاوز 40 دقيقة.
وأظهرت صور جهود الفريق المختص أثناء كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ومسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط وباب سطح الكعبة من الخارج.
وأوضح الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد الجابري، أنه جرى تنظيف باب سطح الكعبة من الخارج بالفوط المبللة، ثم تم رش جميع المراحل السابقة بالماء ومسحها مرة أخرى قبل عملية التجفيف.
وفق “أخبار 24”.