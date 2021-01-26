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شارك المستشار تركي آل الشيخ في افتتاح مطعم “لاونج” الفنان عبادي الجوهر، بحضور الأمير عبد الرحمن بن مساعد.
ونشر المستشار تركي آل الشيخ مجموعة من الصور له برفقة الفنان عبادي في الحفل الصغير الذي حضره عدد من الشخصيات.
وفق “أخبار 24”.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج