شارك المستشار تركي آل الشيخ في افتتاح مطعم “لاونج” الفنان عبادي الجوهر، بحضور الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ مجموعة من الصور له برفقة الفنان عبادي في الحفل الصغير الذي حضره عدد من الشخصيات.

لاونج عبادي الجوهر

لاونج عبادي الجوهر

لاونج عبادي الجوهر

لاونج عبادي الجوهر

لاونج عبادي الجوهر

لاونج عبادي الجوهر

وفق “أخبار 24”.