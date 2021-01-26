نشرت فتاة سعودية مقطع فيديو وثقت فيه ردة فعل مؤثرة لأسرتها فرحةً بعودة شقيقتها من الابتعاث في أمريكا، وذلك بعد غياب سنتين للدراسة.
وظهر في الفيديو والد الفتاة وهو يجلس في أحد مطاعم مكة المكرمة برفقة الأسرة، لتظهر الفتاة فردوس العائدة من الابتعاث لوالدها وهي متخفية تستعلم منه عن طلبه، وقبل أن يبدأ في إعطائها طلبه، رفعت الكمامة من على وجهها، ليكتشف أنها ابنته، ليحتضنها معبرا عن فرحته بعودتها.
وحول المشهد المؤثر قالت تغريد تركستاني شقيقة الفتاة، في تصريح لـ”أخبار24″، إنها صوّرت المقطع لتوثيق هذه اللحظة التي كان ينتظرها جميع أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن والدها بكى متأثرا بعودة شقيقتها من شدة الفرحة.