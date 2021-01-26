انتحلوا صفة رجال أمن.. القبض على مواطنين ومخالف لنظام الإقامة تخصصوا في اقتحام مقار العمالة وسرقتها في الرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية السودانية، وذلك بعد تورطهم في اقتحام مقار سكن العمال والاستيلاء على مبالغ مالية.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على مواطنين ومخالف لنظام الإقامة في العقد الثالث من العمر، انتحلوا صفة رجال الأمن واقتحموا مقار سكن العمالة واستولوا على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.
وأكد أنهم أقروا بارتكاب حادثتين بذات النمط، موضحًا أنه جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.