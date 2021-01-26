الخريف يعتمد تأسيس مركز الأزمات والطوارئ في المنظومة الصناعية والثروة المعدنية

اعتمد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، تأسيس مركز الأزمات والطوارئ في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، والذي يُعنى بالوقاية من المخاطر في جهات المنظومة.
وأكد مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، الدكتور سامي الحمود، أن المركز يسعى إلى تبني منهجية لإدارة المخاطر تتماشى وتدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية والمؤسسية للمنظومة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو تقليل الآثار الضارة للمخاطر وضمان استمرارية الأعمال.
وأوضح أن المركز يهدف إلى الإشراف على تنفيذ الالتزام المطلوب من المنظومة الصناعية في كل ما يخص البيئة والسلامة والصحة والأمن، مشيرًا إلى أن المركز يأتي امتدادًا لغرفة العمليات المشتركة للجنة إدارة الأزمات والاجتماعات اليومية المشكلة لغرض متابعة تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه. وفق “أخبار 24”.