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أخبار محلية > موجودة بمتحف في الدمام.. شاهد سيارة الملك سلمان قبل 43 سنة
26/01/2021   7:04 ص

موجودة بمتحف في الدمام.. شاهد سيارة الملك سلمان قبل 43 سنة

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أظهر مقطع فيديو السيارة التي كان يمتلكها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي من نوع “كاديلاك سيدان” موديل 77 حمراء اللون، وموجودة في متحف القرية الشعبية بمدينة الدمام.  

وقال مالك المتحف سعد البلحي وفقاً لـ “سبق”، إنه امتلك سيارة الملك سلمان منذ زمن، ولديه خبرة في التحف والآثار اكتسبها على مدار 35 سنة، جمع خلالها أكثر من 8 آلاف قطعة.  

وأضاف البلحي أنه رغم امتلاكه آلاف القطع في متحفه لكنه يعتبر أن سيارة الملك سلمان أغلى القطع التي ظفر بها وامتلكها، مشيراً إلى أنه يترقب زيارة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المتحف.


موجودة بمتحف في الدمام.. شاهد سيارة الملك سلمان قبل 43 سنة

أخبار محلية
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