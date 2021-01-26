والد موسى الخنيزي يعلق على تأييد حكم القـتل تعزيراً بحق “خاطفة الدمام”

علق علي الخنيزي، والد موسى الذي تعرض للاختطاف على يد السيدة التي عرفت إعلامياً باسم “خاطفة الدمام”، على حكم محكمة الاستئناف بتأييد حكم القـتل تعزيراً عليها.
وقال الخنيزي وفقاً لـ “عكاظ”، إن العدالة أخذت مجراها وأرضت الجميع، مبيناً أن الخاطفة أخذت جزاءها وأن القضاء لم يقصر وأنهم راضون بالحكم هم وأقاربهم وأصدقاؤهم.
يذكر أن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية أيدت حكم المحكمة الجزائية بالقتـل تعزيراً لخاطفة الدمام لإدانتها بالخطف والتبني المحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية، كما تضمن الحكم سجن المتهم اليمني 25 عاماً.