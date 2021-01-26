مَن أول رجل شرب قهوة في التاريخ.. وإلى ماذا يرجع أصل هذا المشروب؟.. مختص يجيب

روى المختص في القهوة عبدالله العامر، بعض القصص عن المشروب الأكثر شهرة في دول العالم، ومن هو أول شخص شرب القهوة في التاريخ وإلى ماذا يرجع أصل هذا المشروب.
وقال العامر في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إنه لا توجد رواية مؤكدة أو مثبتة عن أصل القهوة ومتى ظهرت في التاريخ، لكنها مجرد روايات قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة.
وأوضح أن الرواية الأشهر تقول إن راعي أغنام إثيوبياً في منطقة تدعى كافا كانت لديه أغنام ولاحظ عليها ذات يوم نشاطاً زائداً وصعوبة في النوم ليلاً، فبحث فيما تأكله فوجد أنها تتغذى على كرزة القهوة فقام بغلي بذرتها وكان أول من شرب القهوة.
وأضاف أن هناك روايات تقول إن شخصاً من اليمن سافر إلى الحبشة (إثيوبيا حالياً) ووجد مشروب القهوة دارجاً لديهم فأخذها وزرعها في اليمن، لكن روايات أخرى عديدة تقول إن القهوة أصلها في اليمن وكان يتناولها في البداية علية القوم وبعد التوسع في زراعتها صار يتناولها العامة، ومن اليمن انتقلت إلى مكة على يد التجار ثم راجت في باقي الجزيرة العربية حتى وصلت للدولة العثمانية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك فصيلتين للأكثر زراعة للقهوة هما الأرابيكا والروبوستا، مبيناً أن الأرابيكا يعود أصلها لليمن وسميت بهذا الاسم نسبة للمنطقة العربية ويرجح أن تلك الفصيلة تمثل أصل المشروب.
#أسرار_القهوة_في_الصورة#عبدالله_العامر يروي لكم قصة أول رجل حظي بكوب قهوة في العالم! من هو، وما هو المصدر الأصلي للقهوة؟! pic.twitter.com/AWvVod6Kdf
— في الصورة (@almodifershow) January 25, 2021