تفاعل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان مع حالة طفل من أهالي قرية قيصومة فيحان يعاني من ضمور في المخ، وبحاجة للعلاج.  

وأظهر مقطع فيديو ، الأمير فيصل وهو يتفقد حالة الطفل الذي أجهش في البكاء فور رؤية الأمير، ليقوم الأخير بتهدئته ويأمر مرافقيه بمتابعة حالته على الفور وتوفير العلاج اللازم له.  

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الأمير فيصل أمس (الإثنين) لقريتي قيصومة فيحان وحدق الجندة، لتفقد أحوال المواطنين والاطمئنان على جودة المشاريع والخدمات المقدمة لهم وحوكمتها ميدانياً.  

من جانبه، قدم المواطن مناع الشمري والد الطفل ماجد، الشكر لأمير منطقة الحدود الشمالية على استقباله له ولابنه، وتجاوبه السريع مع حالته وتوجيهه بعلاجه.  

 

شاهد.. موقف إنساني من أمير الحدود الشمالية تجاه طفل يعاني ضموراً في المخ

شاهد.. موقف إنساني من أمير الحدود الشمالية تجاه طفل يعاني ضموراً في المخ

شاهد.. موقف إنساني من أمير الحدود الشمالية تجاه طفل يعاني ضموراً في المخ

شاهد.. موقف إنساني من أمير الحدود الشمالية تجاه طفل يعاني ضموراً في المخ

وفق “أخبار 24”.