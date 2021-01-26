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أخبار محلية > بالفيديو.. تعرّف على فوائد القهوة ومتى تكون ضارة؟ وهل صحيح أن تناولها باردة أفضل صحياً؟
26/01/2021   7:05 ص

بالفيديو.. تعرّف على فوائد القهوة ومتى تكون ضارة؟ وهل صحيح أن تناولها باردة أفضل صحياً؟

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كشف المختص في القهوة عبدالله العامر بعض الفوائد الصحية لمشروب القهوة، ومتى يصبح تناوله ضاراً على الصحة.  

وقال العامر إن القهوة منشط جيد للذاكرة وتؤخر ظهور الشيخوخة وهي محفز للدورة الدمـوية وصمامات القلب، كما تحارب ظهور سرطانات مثل الفم والبروستاتا وتساعد على إذابة الدهون.  

وأضاف في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن تناول القهوة بكثرة يكون ضاراً فالكمية المسموح بها يومياً 400 مليجرام من الكافيين، كما أن تناولها على الريق قد يسبب قرحة في المعدة أو ارتجاع في المريء.  

وأشار إلى أنه من الصعب القول بأن القهوة منزوعة الكافيين أفضل صحياً لأن السبب الرئيسي في تناول القهوة هو الاستفادة من تلك المادة التي تمنح النشاط والطاقة، لكنها قد تكون بديلاً صحياً أفضل لمن لديهم مشاكل صحية مع الكافيين. وفق “أخبار 24”.   

وعن حقيقة أن تناول القهوة باردة يكون أفضل صحياً، أوضح العامر أن ذلك يعتمد على الإضافات التي حدثت للقهوة، مضيفاً أن القهوة المقطرة تتحدد فائدتها إن كانت باردة أو ساخنة حسب طريقة تحضيرها. 

 

بالفيديو.. تعرّف على فوائد القهوة ومتى تكون ضارة؟ وهل صحيح أن تناولها باردة أفضل صحياً؟

أخبار محلية
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