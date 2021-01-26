بالفيديو.. تعرّف على فوائد القهوة ومتى تكون ضارة؟ وهل صحيح أن تناولها باردة أفضل صحياً؟

كشف المختص في القهوة عبدالله العامر بعض الفوائد الصحية لمشروب القهوة، ومتى يصبح تناوله ضاراً على الصحة.
وقال العامر إن القهوة منشط جيد للذاكرة وتؤخر ظهور الشيخوخة وهي محفز للدورة الدمـوية وصمامات القلب، كما تحارب ظهور سرطانات مثل الفم والبروستاتا وتساعد على إذابة الدهون.
وأضاف في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن تناول القهوة بكثرة يكون ضاراً فالكمية المسموح بها يومياً 400 مليجرام من الكافيين، كما أن تناولها على الريق قد يسبب قرحة في المعدة أو ارتجاع في المريء.
وأشار إلى أنه من الصعب القول بأن القهوة منزوعة الكافيين أفضل صحياً لأن السبب الرئيسي في تناول القهوة هو الاستفادة من تلك المادة التي تمنح النشاط والطاقة، لكنها قد تكون بديلاً صحياً أفضل لمن لديهم مشاكل صحية مع الكافيين. وفق “أخبار 24”.
وعن حقيقة أن تناول القهوة باردة يكون أفضل صحياً، أوضح العامر أن ذلك يعتمد على الإضافات التي حدثت للقهوة، مضيفاً أن القهوة المقطرة تتحدد فائدتها إن كانت باردة أو ساخنة حسب طريقة تحضيرها.
مختص القهوة #عبدالله_العامر..
الأصل في القهوة أنها مشروب صحي منشط جيد للذاكرة، مؤخر لظهور الشيخوخة، محفز للدورة الدموية، تحارب ظهور سرطانات الفم والبروستاتا، وتذيب الدهون على الكبد.. لكنها تتحول إلى مشروب ضار في هذه الحالات… ؟#أسرار_القهوة_في_الصورة pic.twitter.com/FnP2bBBF5V
— في الصورة (@almodifershow) January 25, 2021
#فيديو#المديفر يسأل مختص القهوة #عبدالله_العامر: هل القهوة “منزوعة الكافيين” أفضل صحيا من القهوة التي تحتوي عليه؟#أسرار_القهوة_في_الصورة pic.twitter.com/PvuRd4nq1t
— في الصورة (@almodifershow) January 25, 2021
#فيديو
القهوة الباردة.. هل هي صحية أكثر من القهوة الساخنة؟
سؤال طرحناه على مختص القهوة #عبدالله_العامر..#أسرار_القهوة_في_الصورة pic.twitter.com/91iudftseG
— في الصورة (@almodifershow) January 25, 2021