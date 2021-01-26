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اخبار رياضية > رئيس الفتح يكشف السبب وراء تراجع الفريق في الدوري.. ويقدم وعدًا للجماهير
26/01/2021   1:25 م

رئيس الفتح يكشف السبب وراء تراجع الفريق في الدوري.. ويقدم وعدًا للجماهير

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كشف رئيس مجلس إدارة نادي الفتح، سعد بن عبدالعزيز العفالق، عن أسباب تراجع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد انتهاء الدور الأول من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “العفالق”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الإثنين: “الحمد لله على كل حال.. انتهى الدور الأول بتحقيق الفريق 18 نقطة.. الانطلاقة كانت مميزة ولكن لم نستمر لعدة أسباب أبرزها ظروف الإصابات المتلاحقة لعدد من اللاعبين”.

وتابع “العفالق”: “نعدكم كإدارة بالأفضل لثقتنا بجميع اللاعبين ومع تقوية الفريق بتعاقدات تساهم في تقديم مستويات تسعد جماهيره المحبة.. نسأل الله التوفيق”. وفق “أخبار 24”.

ويحتل فريق الفتح المركز الـ11 بجدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 18 نقطة، جمعها بعد خوضه 15 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر في 7 مباريات.

رئيس الفتح يكشف السبب وراء تراجع الفريق في الدوري.. ويقدم وعدًا للجماهير

اخبار رياضية
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