“لوشيسكو”: أتحمل سوء النتائج.. وهذا سر تواجد الدوسري والفرج على مقاعد البدلاء

تحدث المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، عن تعادل فريقه أمام الفيصلي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس، في الجولة الـ15 من دوري المحترفين.
وقال “لوشيسكو” في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “كنا الأفضل في اللقاء أمام الفيصلي، وعدم التسجيل كلفنا الكثير رغم أنه كان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف”.
وأوضح المدرب الروماني: “المباراة انتهت بالتعادل لأننا لعبنا شوطين مختلفين، ورغم تسجيلنا الهدف في الشوط الأول إلا أننا لم نتحكم وأضعنا فرصة الفوز، وفي الشوط الثاني بدرت مننا أخطاء أفقدتنا السيطرة، الأمر الذي أعطى الثقة لفريق الفيصلي”.
وتابع: “أتحمل سوء نتائج الفريق، وسنسعى لتعديل أخطائنا في المباريات المقبلة.. وما زلنا مستمرين في الصدارة بثقة الفريق البطل، وسنستمر بفرض سيطرتنا على المباريات كما فعلناها سابقًا”.
وعن عدم مشاركة سالم الدوسري، وسلمان الفرج أساسيين، تابع: “أرحتهما بسبب عدم جاهزيتهما بشكل كامل، وأمامنا مواجهة كأس السوبر أمام النصر السبت”. وفق “أخبار 24”.
وأشار المدرب: “سالم لم يتمرن تمارين جماعية إلا يوم أمس بسبب تعرضه لكدمة قوية في الركبة والتي لم تسمح له بالمران فكان هناك نوع من المخاطرة أن أبدأ به المباراة”.
وذكر: “سلمان الفرج انضم إلى التمارين الجماعية قبل عشرة أيام بعد فترة توقف فيها بسبب الإصابة، ولا أريد أن أرهق اللاعبين بإشراكه في مباراتين متتاليتين، خاصة أن هناك لاعبين جاهزين للمشاركة”.