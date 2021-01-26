بالفيديو.. الكشف عن كأس بيرين للسوبر السعودي

نشر الحساب الرسمي لكأس بيرين للسوبر السعودي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر مراحل عملية تصنيع الكأس.
وحافظت الكأس على الشكل الذي ظهرت به في النسخة الماضية من البطولة ولكن تم تحديث المُسمى فقط باسم “كأس بيرين للسوبر السعودي”.
وكان اتحاد الكرة، قد وقع في وقت سابق، اتفاقية رعاية لكأس السوبر السعودي مع شركة مياه بيرين لمدة موسم واحد. وفق “أخبار 24”.
وتُقام مباراة كأس السوبر يوم 30 يناير الجاري على استاد الملك فهد الدولي بين فريقي الهلال والنصر.
والآن.. الكشف عن #كأس_بيرين_للسوبر_السعودي pic.twitter.com/tRI43umdRl
— كأس بيرين للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) January 26, 2021