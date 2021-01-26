“الشورى” يطالب “الصحة” بإكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية

طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية والأنظمة والتشريعات الداعمة لها.
واتخذ المجلس قراره خلال جلسته العادية الـ16 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، بعد الاستماع إلى تقرير تضمن وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة عام 1440/ 1441هـ.
ودعا المجلس إلى دراسة إمكانية تكليف استشاريي الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة لمعالجة النقص في هذه المراكز. وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة تبني المبادرات وإقرار الحوافز لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص.