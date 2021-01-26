محافظ الخرج يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحية بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة

عقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة الخرج اليوم الثلاثاء الموافق١٤٤٢/٦/١٣هـ برئاسة محافظ الخرج رئيس اللجنة أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بحضور أعضاء اللجنة بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة .
وقد استهل المحافظ الاجتماع بكلمة ترحيبيه اشاد فيها بنجاح مهرجان شتاء الخرج وجهود الجهات المشاركة و أبناء وبنات المحافظة الذي كان لهم الدور الاكبر في النجاح. بعد ذلك تم من مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتداول بشأنها ومنها مناقشة إقامة مهرجان الالبان بمحافظة الخرج والاطلاع على التصور المقترح ، تلى ذلك احاطة اللجنة بما ورد من الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بالخرج. كما نوقش أهمية العناية بالمواقع القديمة التاريخية بالمحافظة والنظر في تأهيل تلك المواقع واتخذت اللجنة بشأن تلك الموضوعات القرارات اللازمة .