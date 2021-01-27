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اخبار رياضية > رسمياً.. عبدالله الحمدان ينضم إلى الهلال لمدة 5 أعوام
27/01/2021   7:41 ص

رسمياً.. عبدالله الحمدان ينضم إلى الهلال لمدة 5 أعوام

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أعلن نادي الهلال، أمس الثلاثاء، أن رئيس مجلس إدارة النادي، فهد بن نافل، نجح في ضم عبد الله الحمدان، مهاجم الشباب في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال النادي، إنه تم التوقيع مع الحمدان لمدة خمسة أعوام بدءأ من الموسم الرياضي المقبل (2021-2022)، وإن مراسم التوقيع تمت في مبنى عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو تقديمي لصفقة عبدالله الحمدان، وعلق عليها: “الصقر هلالي”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره النصر، مساء السبت المقبل، على استاد الملك فهد الدولي، على لقب كأس السوبر.

الحمدان هلالي

الحمدان هلالي

الحمدان هلالي

الحمدان هلالي

وفق “أخبار 24”.

رسمياً.. عبدالله الحمدان ينضم إلى الهلال لمدة 5 أعوام

اخبار رياضية
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