بالفيديو.. عضو شورى سابق: الملك عبدالله كان من المؤيدين لأي شيء يخص التوطين

تحدّث عضو مجلس الشورى السابق عبد الرحمن الزامل، عن الملك عبدالله بن عبد العزيز، مؤكداً أنه كان يحب استدعاء المسؤولين لسماع رأيهم.
وأكّد الزامل، في لقاء مع برنامج “ألف ميل” أذاعته قناة “السعودية” اليوم (الثلاثاء)، أن الملك عبدالله كان من المؤيدين لأي شيء يخص التوطين.
وأضاف أنه كان هناك كثير من المواضيع التي طرحها مسؤولون في قطاعات مهمة على الملك عبد الله، ومن بينها التوطين، حيث كان يوجّه باعتماد الوظائف للسعوديين.
#ألف_ميل | الملك عبدالله – رحمه الله – كان من المؤيدين لأي شيء يخص التوطين.
د. عبدالرحمن الزامل – عضو مجلس الشورى السابق. pic.twitter.com/8V3K04OP2i
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 26, 2021
وفق “أخبار 24”.