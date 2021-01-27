نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. عضو شورى سابق: الملك عبدالله كان من المؤيدين لأي شيء يخص التوطين
27/01/2021   7:41 ص

بالفيديو.. عضو شورى سابق: الملك عبدالله كان من المؤيدين لأي شيء يخص التوطين

+ = -
768

تحدّث عضو مجلس الشورى السابق عبد الرحمن الزامل، عن الملك عبدالله بن عبد العزيز، مؤكداً أنه كان يحب استدعاء المسؤولين لسماع رأيهم.

وأكّد الزامل، في لقاء مع برنامج “ألف ميل” أذاعته قناة “السعودية” اليوم (الثلاثاء)، أن الملك عبدالله كان من المؤيدين لأي شيء يخص التوطين.

وأضاف أنه كان هناك كثير من المواضيع التي طرحها مسؤولون في قطاعات مهمة على الملك عبد الله، ومن بينها التوطين، حيث كان يوجّه باعتماد الوظائف للسعوديين.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. عضو شورى سابق: الملك عبدالله كان من المؤيدين لأي شيء يخص التوطين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885133931.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.