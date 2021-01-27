بالفيديو.. مواطن يقدم “البقل” لأمير الشمالية.. والأمير: “طالبك وحده تكفي”

قدم مواطن “البقل” لأمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أثناء جولته التي قام بها اليوم الإثنين لقريتي قيصومة فيحان وحدق الجندة.
وأخذ الأمير قطعة من صندوق البقل، فيما ألح المواطن عليه أن يزيد، فقال له الأمير: “طالبك وحده تكفي”، فرد المواطن: “عط خوياك”، فأخذ الأمير واحدة أخرى، فرد المواطن بقوله: “طول ما حكومتنا بخير احنا بخير”.
يُذكر أن الجولة تضمنت تفقد أمير الحدود الشمالية منتزه المناشبي وأم العصافير البري، كما تابع المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين ميدانيا. وفق “أخبار 24”.
#فيديو أمير منطقة #الحدود_الشمالية خلال تفقده منتزه المناشبي وأم العصافير البري وقريتي حدق الجندة وقيصومة فيحان. pic.twitter.com/nU3aRF62FC
— إمارة منطقة الحدود الشمالية (@NorthborderSA) January 26, 2021