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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطن يقدم “البقل” لأمير الشمالية.. والأمير: “طالبك وحده تكفي”
27/01/2021   7:41 ص

بالفيديو.. مواطن يقدم “البقل” لأمير الشمالية.. والأمير: “طالبك وحده تكفي”

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قدم مواطن “البقل” لأمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أثناء جولته التي قام بها اليوم الإثنين لقريتي قيصومة فيحان وحدق الجندة.

وأخذ الأمير قطعة من صندوق البقل، فيما ألح المواطن عليه أن يزيد، فقال له الأمير: “طالبك وحده تكفي”، فرد المواطن: “عط خوياك”، فأخذ الأمير واحدة أخرى، فرد المواطن بقوله: “طول ما حكومتنا بخير احنا بخير”.

يُذكر أن الجولة تضمنت تفقد أمير الحدود الشمالية منتزه المناشبي وأم العصافير البري، كما تابع المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين ميدانيا. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مواطن يقدم “البقل” لأمير الشمالية.. والأمير: “طالبك وحده تكفي”

أخبار محلية
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