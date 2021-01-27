رد حساب تاريخ آل سعود على سؤال عن ماهية سن الرمح أو الشلفا الموجودة في باب قصر المصمك بمدينة الرياض ومن رماها.

وأوضح أن الشلفا للأمير فهد بن جلوي، وروى قصتها، وهي أن الأمير وقت اقتحام قصر المصمك في استرداد الرياض عام 1319هـ/1902م رمى بها عجلان عامل ابن رشيد يريد قتله ألا أنها لم تصبه واستقرت في الباب، وما زالت شاهدة على الحدث حتى يومنا هذا.

يُذكر أن معركة استرداد الرياض وقعت في 5 شوال 1319هـ، الموافق 15 يناير 1902، في قلعة المصمك، وكانت بين الملك عبد العزيز وعجلان العجلان الذي قُتل في المعركة. وفق “أخبار 24”.