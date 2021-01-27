رد حساب تاريخ آل سعود على سؤال عن ماهية سن الرمح أو الشلفا الموجودة في باب قصر المصمك بمدينة الرياض ومن رماها.
وأوضح أن الشلفا للأمير فهد بن جلوي، وروى قصتها، وهي أن الأمير وقت اقتحام قصر المصمك في استرداد الرياض عام 1319هـ/1902م رمى بها عجلان عامل ابن رشيد يريد قتله ألا أنها لم تصبه واستقرت في الباب، وما زالت شاهدة على الحدث حتى يومنا هذا.
يُذكر أن معركة استرداد الرياض وقعت في 5 شوال 1319هـ، الموافق 15 يناير 1902، في قلعة المصمك، وكانت بين الملك عبد العزيز وعجلان العجلان الذي قُتل في المعركة. وفق “أخبار 24”.
وعليكم السلام، سن الرمح أو الشلفا الموجودة في باب قصر المصمك هي للأمير فهد بن جلوي، وقصتها بأختصار أن الأمير فهد بن جلوي وقت اقتحام المصمك في استرداد #الرياض عام 1319هـ/1902م، رمى بها عجلان عامل ابن رشيد يريد قتله ألا أنها لم تصبه واستقرت في الباب ولا زالت شاهدة حتى يومنا الحاضر https://t.co/ZPMvBWtrxR
— تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) January 26, 2021