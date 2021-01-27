اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، على مقترح بتشجير ساحات المسجد الحرام.
وأكد الشيخ السديس أن المقترح جاء مواكباً لرؤية المملكة 2030، من خلال وضع خطط واستراتيجية التنمية المستدامة، منها الاستراتيجية الوطنية للبيئة، واستراتيجية إعادة الغطاء النباتي؛ من أجل تخفيف آثار التغير المناخي، منها خفض درجات الحرارة، وخفض نسب التلوث، وتحسين جودة الهواء وتلطيفه.
وأضاف أن ذلك يساهم في تحويل الساحات لتكون صديقة للبيئة، من خلال الزينة والظلال، بما يتلاءم مع الظروف المناخية بالمنطقة بهدف تحسين جودة الحياة؛ وبالتالي يتحقق إثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال تدوير مياه الوضوء المعالجة واستخدامها في عملية الري.
ويهدف المقترح للاستفادة من المنطقة المكشوفة التي تعلو السلالم الكهربائية في ساحات الحرم المكي، لتكون كأحواض زراعية، وتظلل وتغطي السلالم وتقيها من الظروف المناخية، مع توفير نظام الري وصرف الأحواض الزراعية.
كما سيساعد المقترح على استخدام نظام الزراعة الرأسية لتكون على أعمدة الجسور بالساحات والحوائط الخرسانية الضخمة، بعد إجراء الحلول الهندسية اللازمة لحماية تلك المنشآت وفق المعايير العالمية.
وأكد السديس أن المقترح يتطلب دراسته علمياً وفنياً وتشغيلياً، مع ضمان عدم التأثير على المسطحات المخصصة للصلاة أو حركة الحشود.
وفق “أخبار 24”.