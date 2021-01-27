ما العائد على المواطن من الاستثمارات الخارجية؟ “الرميان” يجيب

رد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، على بعض الأسئلة بشأن العائد على المواطن من الاستثمارات الخارجية، وأسباب الانسحاب من الصفقات الداخلية.
وقال الرميان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس (الثلاثاء)، إن صندوق الاستثمارات العامة أطلق 10 قطاعات و30 شركة جديدة، مؤكدًا أنه سوف يتم استثمار ما بين 150 إلى 200 مليار ريال بشكل سنوي.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات سيكون لها آثارها الكبيرة على القطاعات والشركات الجديدة والتوظيف. وفق “أخبار 24”.
وردًا على سؤال حول أسباب انسحاب الصندوق من صفقات محلية مهمة مثل “سابك”، أكد أن الأمر كان تكاملياً، حيث كان الصندوق يحتاج إلى النقد، وبالنسبة لأرامكو فإنها كانت تحتاج إلى عملاق آخر.
ما العائد على المواطن من الاستثمارات الخارجية؟ وما أسباب خروج الصندوق من صفقات محلية ودولية مهمة؟
إجابات من محافظ صندوق الاستثمارات العامة في #مؤتمر_التواصل_الحكومي. https://t.co/YUboWkkDWv pic.twitter.com/QvvATGuu5V
— وزارة الإعلام (@media_ksa) January 26, 2021