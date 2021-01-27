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اخبار رياضية > بالفيديو.. ماجد عبدالله: حسين عبدالغني لا يصلح للنصر.. وهذا البديل المناسب
27/01/2021   7:45 ص

بالفيديو.. ماجد عبدالله: حسين عبدالغني لا يصلح للنصر.. وهذا البديل المناسب

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انتقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والمنتخب الوطني السابق، ماجد عبدالله، مجلس الإدارة؛ بسبب تواجد حسين عبدالغني، في منصب المدير التنفيذي لكرة القدم.

وقال ماجد عبدالله، في تصريحات لبرنامج “الديوانية”، أمس الثلاثاء: “لا أعلم شيئاً عن سلوك حسين عبدالغني، خارج الملعب لأني لم أتعامل معه، ولكن سلوكه داخل الملعب في بعض الحالات كان غير جيد، وبه مشاكل كثيرة”.

وتابع: “ولكن السؤال الأهم، هل لا يوجد لاعبون في النصر يتم ترشيحهم لمنصب عبدالغني من بين أبنائه؟”، موضحًا أنه يرشح بدر الحقباني ومحيسن الجمعان، لمنصب المشرف العام على الكرة”. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ماجد عبدالله: حسين عبدالغني لا يصلح للنصر.. وهذا البديل المناسب

اخبار رياضية
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