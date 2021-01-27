"مكافحة المخدرات" تحذر من تعاطي "الإمفيتامين" وتكشف عن مخاطره وأسمائه الشائعة

حذّرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أمس (الثلاثاء)، من تعاطي مادة “الإمفيتامين” المخدرة، مبينةً أنها تسبب أضراراً خطيرة على صحة الإنسان.
وقالت اللجنة إن “الإمفيتامين”، عبارة عن مادة سمية تدمر الخلايا العصبية بالمخ وتفرز عدة مواد تحدث إعاقة مستديمة في الجسم، مبينة أنه ينتج عن تعاطيها ارتكاب العديد من أعمال العنف والإصابة بالسكتة القلبية.
وأوضحت أن أضرار تعاطي الإمفيتامين تضم اضطراب الحواس، وقرحة المعدة، ونقص كرات الدم البيضاء، وكذلك تدمير الأوعية الدموية، والتهاب الكبد الوبائي والفشل الكلوي، إضافة إلى نزيف المخ والوفاة.
وأضافت أن أعراض التعاطي تشمل وجود أفكار انتحارية وارتكاب أعمال العنف، والعزلة وعدم الاستقرار النفسي، إضافة إلى شحوب الوجه والشفتين وتقلصات عضلية وتساقط الأسنان.
وأشارت إلى أن المتعاطين يطلقون عليه عدة أسماء مثل: “الأبيض، وأبو مسحة، وأبو قوسين، وأبو ملف”.
وفق “أخبار 24”.