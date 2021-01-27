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أخبار محلية > تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين في برامج التشغيل بالمستشفيات على المتدربين الملتحقين بالبرنامج
27/01/2021   7:45 ص

تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين في برامج التشغيل بالمستشفيات على المتدربين الملتحقين بالبرنامج

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أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عددا من القرارات شملت المجال الصحي، والسلامة المهنية، إضافة إلى إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية.

وقرر المجلس تعديل اسم برنامج (طبيب سعودي تحت التدريب) إلى (برنامج تدريب الممارسين الصحيين)، وإضافة فئة الأخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى البرنامج.

كما قرر تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، المعتمد بالأمر السامي رقم (4097 / م ب) وتاريخ 25 / 6 / 1432هـ، على المتدربين الملتحقين بالبرنامج. وفق “أخبار 24”.

ووافق المجلس على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

وقرر إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، ونقل جميع مهماتها ومشاريعها وحقوقها والتزاماتها وعمالها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين في برامج التشغيل بالمستشفيات على المتدربين الملتحقين بالبرنامج

أخبار محلية
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