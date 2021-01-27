"أمن الدولة" يحيي ذكرى أول مَن تولى قيادة قوات الأمن الخاصة الفريق أول محمد المطيري

استذكرت رئاسة أمن الدولة ذكرى أحد رجال الأمن الذي كان أول من تولى قيادة قوات الأمن الخاصة، وهو الفريق أول محمد بن هلال سامر المطيري.
ووصفت الرئاسة الفريق المطيري بالقائد الفذ ورمز الشجاعة والإقدام، مبينة أنه تولى قيادة قوات الأمن الخاصة منذ أن تشكلت نواتها الأولى على شكل سرية وزارة الداخلية عام 1382 هـ، قبل تغيير مسماها لأكثر من مرة حتى شكلت باسمها الحالي عام 1398 هـ.
وعين الفريق محمد المطيري برتبة جندي في شرطة الرياض عام 1367 هـ، وتولى منصب مدير شرطة منطقة الرياض عام 1381 هـ، ومدير عام حرس الحدود عام 1407 هـ، وأحيل للتقاعد عام 1408 هـ.
وتقلد عدة أوسمة وميداليات مثل وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية، ووسام الملك فيصل، وميدالية المسجد الحرام الذهبية، وتوفي في الرياض عام 1439هـ، رحمه الله.
وفق “أخبار 24”.