نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مسؤول بـ”الخطوط السعودية” يؤكد جاهزيتهم لاستئناف الرحلات الدولية ويدعو لهذا الأمر
27/01/2021   7:49 ص

بالفيديو.. مسؤول بـ”الخطوط السعودية” يؤكد جاهزيتهم لاستئناف الرحلات الدولية ويدعو لهذا الأمر

+ = -
872

أكد مدير شؤون التواصل المؤسسي في شركة الخطوط السعودية، المهندس عبدالله الشهراني استعدادهم التام لتنفيذ قرار استئناف الرحلات الدولية للمواطنين يوم الـ31 من شهر مارس المقبل، داعياً إياهم لمتابعة موقع الشركة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر.

وقال الشهراني في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الشركة مستعدة لاستئناف الرحلات من حيث الأمور التشغيلية والفنية والإدارية، وهناك تنسيق مباشر مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.

ودعا المواطنين لمتابعة الموقع الرسمي للشركة وكذلك حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنهم يقومون بشكل دوري بتحديث قائمة الدول المسموح بالسفر إليها، فما زال الطيران الجوي مغلقاً لدى بعض الدول.

بالفيديو.. مسؤول بـ”الخطوط السعودية” يؤكد جاهزيتهم لاستئناف الرحلات الدولية ويدعو لهذا الأمر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885133986.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.