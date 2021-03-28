ينطلق اليوم (الأحد)، برنامج “صنع في السعودية”، لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وذلك برعاية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وسيعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، خلال الحفل الذي سيقام اليوم “عن بعد” عن “الشعار”، الذي يقدّم هوية رسمية موحّدة للترويج للمنتجات والخدمات السعودية، كما سيعقد مؤتمراً صحفياً لإلقاء الضوء على خطط البرنامج ومستهدفاته وآلية البرنامج.
وذكر المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح، في وقت سابق أن ارتفاع مستوى كفاءة المنتج السعودي وتصديره إقليميًا، كان الدافع وراء إطلاق البرنامج الذي يهدف لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات المصنعة محليًا. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الوزارة تهدف لأن يكون القطاع الصناعي هو الخيار الأول للاستثمار وذلك لجودته العالية، لافتاً إلى أن المملكة تمتلك جميع المقومات لتكون دولة رائدة في القطاع الصناعي كالبنية التحتية، والقدرات البشرية، والموقع الجغرافي.