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اخبار رياضية > بالفيديو.. الوليد بن بدر: أتمنى مسلي آل معمر رئيساً للنصر.. والمرشح الثاني يبحث عن الشهرة
28/03/2021   1:24 م

بالفيديو.. الوليد بن بدر: أتمنى مسلي آل معمر رئيساً للنصر.. والمرشح الثاني يبحث عن الشهرة

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كشف العضو الذهبي بنادي النصر، الأمير الوليد بن بدر، أنه يتمنى تولي مسلي آل معمر، رئاسة مجلس إدارة نادي النصر، خلفًا لصفوان السويكت الذي تم حل مجلسه من قبل وزارة الرياضة.

وقال “الوليد بن بدر” في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”: “المُرشح الأخير الذي قدم أوراق ترشحه لرئاسة النصر لا أعرفه.. وأعتقد أنه رشح نفسه لِتداول أسمه”.

وأوضح الأمير الوليد بن بدر، أن النتيجة معروفة كأصوات، ولكن لن تكون رسمية إلا بعد الإعلان النهائي يوم السبت المقبل، وبنسبة كبيرة وأتمنى أن يكون مُسلي آل معمر رئيسًا لمجلس إدارة نادي النصر.

وتابع الوليد بن بدر: “رجال النصر كُثر.. والجميع يشتغل على قدم وساق، والعمل ناجح لأن هُناك هرمَا كبيرًا وهو خالد بن فهد، لذلك لابد أن يكون العمل دقيقًا وفعالاً”، مشيرًا: “الجمعية العمومية اللي حصلت في النصر أفضل بكثير من الجمعية العمومية في برشلونة”. وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت حل مجلس إدارة النصر وإسقاط عضوية صفوان السويكت إثر وجود مخالفات عديدة، وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير أمور النادي لحين انتخاب المجلس الجديد.

 

بالفيديو.. الوليد بن بدر: أتمنى مسلي آل معمر رئيساً للنصر.. والمرشح الثاني يبحث عن الشهرة

اخبار رياضية
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