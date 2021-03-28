بالفيديو.. الوليد بن بدر: أتمنى مسلي آل معمر رئيساً للنصر.. والمرشح الثاني يبحث عن الشهرة

كشف العضو الذهبي بنادي النصر، الأمير الوليد بن بدر، أنه يتمنى تولي مسلي آل معمر، رئاسة مجلس إدارة نادي النصر، خلفًا لصفوان السويكت الذي تم حل مجلسه من قبل وزارة الرياضة.
وقال “الوليد بن بدر” في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”: “المُرشح الأخير الذي قدم أوراق ترشحه لرئاسة النصر لا أعرفه.. وأعتقد أنه رشح نفسه لِتداول أسمه”.
وأوضح الأمير الوليد بن بدر، أن النتيجة معروفة كأصوات، ولكن لن تكون رسمية إلا بعد الإعلان النهائي يوم السبت المقبل، وبنسبة كبيرة وأتمنى أن يكون مُسلي آل معمر رئيسًا لمجلس إدارة نادي النصر.
وتابع الوليد بن بدر: “رجال النصر كُثر.. والجميع يشتغل على قدم وساق، والعمل ناجح لأن هُناك هرمَا كبيرًا وهو خالد بن فهد، لذلك لابد أن يكون العمل دقيقًا وفعالاً”، مشيرًا: “الجمعية العمومية اللي حصلت في النصر أفضل بكثير من الجمعية العمومية في برشلونة”. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت حل مجلس إدارة النصر وإسقاط عضوية صفوان السويكت إثر وجود مخالفات عديدة، وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير أمور النادي لحين انتخاب المجلس الجديد.
الأمير/ الوليد بن بدر : أتمنى أن يكون مسلي آل معمر “رئيساً” للنصر .. والمرشح الثاني لا أعرفه.
الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/yLj95vul21
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 27, 2021
الأمير / الوليد بن بدر : أنا عود من حزمة في النصر .. وترشح مسلي آل معمر خبر سار.
الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/fck9DC3EiZ
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 27, 2021