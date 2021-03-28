وجه حمد العويران، نجل نجم فريق الهلال والاتحاد والمنتخب الوطني السابق، خميس العويران، انتقادًا إلى نادي الهلال، موضحًا أنهم لم يقفوا أو تواصلوا معهم.
وقال حمد العويران، في تصريحات لصحيفة “الرياضية”: “الهلال قدم لنا كلاما فقط، وسمعت أنهم خصَّصوا لنا دخل مباراة الديربي، لكن لم يصلنا أي شيء بعد، ولم يتواصلوا معنا”.
وتابع نجل الراحل خميس العويران: “لا نعلم أين الخلل.. هم تحدَّثوا وأعلنوا أنهم سيقدمون لنا دخل مباراة الديربي، لكن ما حصل أمر مغاير، نحن لم نتسلَّم منهم ريالا واحدا”.
وأوضح حمد العويران: “ماجد عبدالله وجمعية أصدقاء لهم وقفات مشرّفة معنا لا تعد ولا تحصى.. قدموا لنا منزلا، وتكفَّلوا بالدراسة الجامعية لأخي سعد، وفَّروا لي مشروع الفود ترك”.