تحول انتصار الجواد “زندن”، لبيرفورمانس هورس، وبإشراف المدرب سي ديفيد وقيادة الفارس أنطونيو فريزو، إلى مأساة في أجزاء من الثانية، في سباق النسخة الاستثنائية من بطولة كأس دبي العالمي للخيول لعام 2021.
في الشوط السادس بـ”دبي جولدن شاهين”، فقد حسمه الجواد الأمريكي “زندن” بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وتحت إشراف المدرب كارلوس ديفيد، في أمسية كأس دبي العالمي.
وبعد إعلان فوز الجواد بالسباق، أصيب “زندن” بعد خط النهاية مباشرة، ليتعرض لإصابة بليغة في يده اليسرى ويسقط فارسه من فوقه، وتم التعامل مع الجواد بإبرة الموت الرحيم لإنهاء حياته.
وسجل “زندن” زمناً قدره 1:9:01 دقيقة ليكسر الزمن القياسي السابق الذي حققه الجواد “مايند يور بيسكيتس” بزمن قدره 1:10:12 دقيقة، بينما جاء في المركز الثاني الجواد الياباني “ريد لي زيلي بشعار طوكيو هورس ريسينغ، وحل ثالثاً الجواد “كانفاسيد” المملوك إلى الشيخ محمد عبيد آل مكتوم.
وفق “أخبار 24”.