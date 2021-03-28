بالفيديو.. جمال عارف يوضح: هل يُخصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد بسبب هارون كمارا؟

رد الإعلامي الرياضي، جمال عارف، على الأنباء المتداولة بشأن استعداد لجنة الانضباط بإصدار قرار خلال 3 أيام بخصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد بشأن المستحقات المتبقية لنادي القادسية في صفقة هارون كمارا.
وقال “عارف” في برنامج “الدوري مع وليد”: “القادسية بالفعل له حقوق عند الاتحاد، ويجب على إدارة الاتحاد أن تسدد مستحقات اللاعب هارون كمارا”.
وتابع: “غير صحيح أن لجنة الانضباط ستُصدر قرارًا خلال 3 أيام بخصم 3 نقاط، لدي معلومات أنه خلال 30 يومًا، كما أن الأمر قد يصل الأمر بشأن قرار الانضباط إلى حوالي ثلاثة شهور”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف عارف: “أتمنى من إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، السماح بالدعم الجماهيري للنادي، على غرار مبادرة ادعم ناديك، ستكون مهمة للفريق الاتحادي”.
#الدوري_مع_وليد | جمال عارف: القادسية له حقوق عند الاتحاد ويجب أن تسدد.. موضوع القرار لا يصدر خلال 3 أيام لا أعتقد صحيح.. لا أعلم لماذا لم يفتح الاتحاد الدعم الجماهيري.#قناة_SBC pic.twitter.com/0RZ2gHZlYe
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 27, 2021