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اخبار رياضية > بالفيديو.. جمال عارف يوضح: هل يُخصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد بسبب هارون كمارا؟
28/03/2021   1:23 م

بالفيديو.. جمال عارف يوضح: هل يُخصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد بسبب هارون كمارا؟

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رد الإعلامي الرياضي، جمال عارف، على الأنباء المتداولة بشأن استعداد لجنة الانضباط بإصدار قرار خلال 3 أيام بخصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد بشأن المستحقات المتبقية لنادي القادسية في صفقة هارون كمارا.

وقال “عارف” في برنامج “الدوري مع وليد”: “القادسية بالفعل له حقوق عند الاتحاد، ويجب على إدارة الاتحاد أن تسدد مستحقات اللاعب هارون كمارا”.

وتابع: “غير صحيح أن لجنة الانضباط ستُصدر قرارًا خلال 3 أيام بخصم 3 نقاط، لدي معلومات أنه خلال 30 يومًا، كما أن الأمر قد يصل الأمر بشأن قرار الانضباط إلى حوالي ثلاثة شهور”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف عارف: “أتمنى من إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، السماح بالدعم الجماهيري للنادي، على غرار مبادرة ادعم ناديك، ستكون مهمة للفريق الاتحادي”.

بالفيديو.. جمال عارف يوضح: هل يُخصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد بسبب هارون كمارا؟

اخبار رياضية
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