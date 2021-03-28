رد نجم فريق الاتحاد والمنتخب الوطني السابق، محمد نور، بشكل مفاجئ على مشجع وصفه بالأسطورة، في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لمحمد نور ومشجع قال له: “أبو نوران دايما تقنعني.. يا أخي أنت أسطورة”، ليرد نجم الاتحاد السابق: “أنا مو أسطورة”.
وكشف محمد نور في وقت سابق أنه يمكن أن يتولى منصبًا إداريًّا في نادي الاتحاد، مشيرًا خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، إلى أنه يطمح في أن يكون رئيسًا، مضيفًا: “ممكن أكون رئيسًا بعد عام ونصف”.
وفق “أخبار 24”.