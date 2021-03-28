كشف محترف فريق الأهلي، اللاعب السوري عمر السومة، آخر تطورات إصابته، التي تعرض لها قبل أيام، أثناء وجوده في معسكر المنتخب السوري الذي كان أُقيم في البحرين.
ونشر “السومة” عبر حسابه في برنامج التواصل الاجتماعي “سناب شات”، صورًا له بأحد المراكز الطبية وهو يدخل لقسم الرنين المغناطيسي استعدادًا لمعالجة موضع الإصابة.
يذكر أن المنتخب السوري كان خاض لقاء وديا مع منتخب البحرين الخميس الماضي، كما سيخوض مباراة ودية مقبلة يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.
وفق “أخبار 24”.