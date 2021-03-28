رفع 27 ألف متر مكعب من الرمال.. هذه آخر تطورات جهود تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

تواصل السلطات المصرية جهودها لتعويم السفينة الجانحة التي تسد الممر المائي في قناة السويس.
وأفادت مصادر وفقا لـ”رويترز”، بأن الجهود تعقدت بسبب كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة، فيما أكدت هيئة قناة السويس في بيان لها، أن أعمال التكريك والشد بالقاطرات مستمرة على مدار الساعة وفقا لظروف المد والجزر واتجاه الرياح، وأنه تم رفع حوالي 27 ألف متر مكعب من الرمال حتى عمق 18 مترا.
وأشارت إلى أن المؤشرات منذ أول أمس إيجابية بشأن تعويم السفينة، لافتا إلى أن الدفة لم تكن تتحرك إطلاقا في البداية لكنها الآن يمكن تحريكها، كما أن “الرفاص” تحول للعمل بشكل جيد، والمياه أصبحت أسفل المقدم على العكس مما كان في بداية الأمر، فضلا عن حدوث انحراف بمقدار 4 أمتار تقريبا في المقدم ومثلها في المؤخر.
من جانبه أوضح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أنه في حال لم تفلح الجهود سيتم الانتقال إلى سيناريو تفريغ جزء من حمولة السفينة للمساعدة في تعويمها، مؤكدا أن فرق العمل تم تقسيمها إلى نصفين، 12 ساعة للكراكات و12 ساعة للقاطرات، وفقا لظروف المد والجزر، مبينا أنه تم إرسال 14 قاطرة للعمل.
ولفتت مصادر إلى أن عمال الإنقاذ بالهيئة وفريق من شركة “سميت سالفدج” الهولندية يبحثون ما إذا كانت هناك حاجة لإزالة بعض حاويات الحاوية “إيفر جيفن” البالغ عددها أكثر من 18 ألف حاوية باستخدام رافعة حتى يمكن تعويمها.