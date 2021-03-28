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أخبار محلية > سيدة بجازان تخترق حسابات طليقها على مواقع التواصل انتقاماً منه.. وهكذا تصرف الزوج
28/03/2021   5:28 م

سيدة بجازان تخترق حسابات طليقها على مواقع التواصل انتقاماً منه.. وهكذا تصرف الزوج

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أقدمت سيدة مطلقة بمنطقة جازان على اختراق حسابات طليقها على مواقع التواصل الاجتماعي وتهكيرها ومنعه من استخدامها، وذلك انتقاما منه بعد انتهاء العلاقة معه.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام الزوج قبل الانفصال بإخبار زوجته بأرقام حساباته السرية، نظرا لثقته في خبرتها بالمواقع والأمور التقنية، وذلك لإصلاح الأعطال أو توقف الحسابات.

وفوجئ الرجل بعد عملية الطلاق، بعدم قدرته على استخدام حساباته، ما دفعه إلى إنشاء حسابات جديدة وتحذير أصدقائه من التعامل مع القديمة، واتهامه لطليقته بتهكيرها واستخدامها، ردا على الانفصال.

وأفادت مصادر وفقا لـ”الوطن”، أن ما قامت به الزوجة حال إثباته يعد جريمة، وكفيل بإدخالها السجن لمدة تصل إلى سنة، وتحميلها غرامة تقارب نصف مليون ريال، وفق نظام الجرائم المعلوماتية.

وأوضحت المصادر أن كثيرًا من الدعاوى التي ترد إلى المحاكم يكون سببها تفتيش الأزواج للهواتف وضعف الثقة بين الطرفين، لافتة إلى أن بعض القضايا تنتهي بالطلاق وأخرى يتم حلها وإعادة العلاقة.

سيدة بجازان تخترق حسابات طليقها على مواقع التواصل انتقاماً منه.. وهكذا تصرف الزوج

أخبار محلية
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