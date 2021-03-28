زار وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حمد آل الشيخ، اليوم (الأحد)، مقر المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” بمدينة بريدة في منطقة القصيم.
وكان في استقبال الوزير، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أحمد بالفهيد، ومدير عام المعهد عبدالعزيز الصقي، حيث اطلع على مرافق المعهد، وقاعاته التعليمية والتدريبية، وبرامجه المنفذة.
وعبّر محافظ المؤسسة، عن شكره لوزير التعليم، على هذه الزيارة التفقدية لمعهد “سرب”، مشيراً إلى أن المعهد يُعد مؤسسة تدريبية نوعية، يتخصص المتدربون فيه بعدة تخصصات حيوية تتعلق بصناعة الخطوط الحديدية، ومن بينها قيادة القطارات وصيانتها، والإشارات والتحكّم، لتغذي الاحتياج المتواصل في توفير العنصر الوطني الشاب والمؤهل لمثل هذه الوظائف الدقيقة.