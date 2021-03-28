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أخبار محلية > خلال افتتاحه مشاريع بحفر الباطن.. الربيعة: نسعى لتقديم الخدمات دون الحاجة لانتقال المريض من محافظة لأخرى
28/03/2021   5:27 م

خلال افتتاحه مشاريع بحفر الباطن.. الربيعة: نسعى لتقديم الخدمات دون الحاجة لانتقال المريض من محافظة لأخرى

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زار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة محافظة حفر الباطن لمتابعة وافتتاح العديد من المشاريع الصحية والبرامج فيها.

وأوضح الربيعة، في حديث لقناة “الإخبارية”، أن المحافظة لديها مجموعة من المستشفيات المتطورة، لافتا إلى أنهم افتتحوا اليوم (الأحد) برنامجا لزراعة القوقعة، فضلا عن افتتاح خدمات طوارئ وتطوير خدمات أخرى في عدة مستشفيات من بينها مستشفى حفر الباطن المركزي ومستشفى الملك خالد.

وأعرب عن حرص المملكة على تطوير الخدمات الصحية التي تساهم في تقديم الخدمات الصحية داخل المحافظة أو المنطقة دون الحاجة للانتقال لمناطق أخرى.

وبشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد والأفضل من بينها، أكد الربيعة أن جميع اللقاحات نوعيتها ممتازة وذات جودة وتحمي من خطر الإصابة بالفيروس، ولا يوجد لقاح أفضل من لقاح، حيث إن جميعها معتمدة من هيئة الغذاء والدواء.وفق “أخبار 24”.

وأكد أن اللقاحات تساهم في عمل مناعة مجتمعة، مشيرا إلى حرص المملكة على الحصول على كمية أكبر منها.

خلال افتتاحه مشاريع بحفر الباطن.. الربيعة: نسعى لتقديم الخدمات دون الحاجة لانتقال المريض من محافظة لأخرى

أخبار محلية
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