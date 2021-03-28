أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، اليوم (الأحد)، برنامج “صنع في السعودية”، والذي يأتي برعاية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.
وأعلن الخريف خلال الحفل الذي أقيم “افتراضياً” عن الهوية الرسمية الموحّدة للبرنامج التي صممها عدد من أبناء وبنات الوطن، ووافق عليها واعتمدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح الخريف أن تطلعات ولي العهد تجعلنا نستشعر حجم وأهمية هذا البرنامج الوطني وإسهاماته الكبيرة في تعزيز الانتماء للمنتج الوطني وتنمية المنتج المحلي وزيادة فرص التوطين.
وقال إن الثقة بالمنتج الوطني لها انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتساهم في خلق فرص عمل وتعزيز القدرة على التصدير وتحسين ميزان المدفوعات وتوسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة بشكل عام.
وأبان أن جميع شرائح المجتمع شريكة في تحقيق الأفضلية للمنتج السعودي واعطائه الأولوية، وتحقيق مستهدفات هذا البرنامج الذي يعكس تطلعات رؤية 2030.
ووجه الدعوة لكافة الشركات المؤهلة للأنضمام لهذا البرنامج الوطني والاستفادة من المزايا الوعية التي يقدمها، وأن تكون شريكاً حقيقياً في تحقيق المستهدفات.
وفق “أخبار 24”.