بالفيديو.. الأرصاد: استمرار موجة الغبار على معظم مناطق المملكة.. وارتفاع درجات الحرارة نهاية الأسبوع

توقع الباحث في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، اليوم (الأحد)، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الساحل الشرقي للمملكة.
وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “الإخبارية”، إن الرؤية تحسنت تدريجيًا عما كانت عليه خلال يوم أمس، لافتًا أن منطقة الأحساء ما زالت متأثرة بالأتربة المثارة، متوقعًا أن تتحسن تدريجيًا خلال الساعات القليلة القادمة.
وحذر من نشاط الأتربة على المناطق الجنوبية لمنطقة الرياض، مبينًا أنها تؤثر حاليا على بعض أجزاء منطقة نجران، وعلى شرق منطقة عسير وشرق الباحة، وعلى شرق منطقة مكة غدًا.
وأشار إلى أن الأجواء ستتحسن تدريجيًا، ولكن تبقى الأجواء باردة نوعًا ما على السواحل الشرقية للمملكة، ونشاط في الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن درجات الحرارة ستعود للارتفاع تدريجيًا مع نهاية الأسبوع الجاري على معظم مناطق المملكة.
#أخبار_السعودية | الأرصاد: استمرار موجة الغبار على معظم مناطق المملكة.
عبر الهاتف: عقيل العقيل – باحث في المركز الوطني للأرصاد pic.twitter.com/8oIDQ7hiw6
— أخبار السعودية (@sauditv_1) March 28, 2021