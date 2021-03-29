كشف مواطن عن تعرضه لعملية احتيالية، خسر إثرها نحو 26 ألف ريال من رصيد بطاقته الائتمانية، بعدما تفاعل مع موقع مزيف يحمل اسم “البريد السعودي”.
وذكر “”نايف الجعويني”، في تصريح لـ”أخبار 24″، أنه فقد أمواله أمس (الأحد)، عندما استقبل على البريد الإلكتروني الخاص به رسالة تحمل اسم البريد السعودي، ولأنه كان بالفعل ينتظر طردًا من البريد في اليوم ذاته استجاب للرسالة دون أن يراوده أدنى شك في أن الموقع مزيف.
وأضاف أن الموقع طلب منه إدخال الهوية الوطنية ورقم الجوال ورقم بطاقته الائتمانية، وبعد إدخال البيانات بنحو 8 دقائق تم سحب مبالغ مالية من رصيد حسابه، وعلى الفور أوقف البطاقة لمنع سحب المزيد من الأموال.
وتابع: “اعتقدت في البداية أن المبالغ المسحوبة مني بالريال السعودي، وأنني فقدت 43 ألف ريال من أصل 50 ألف موجودة في بطاقتي الائتمانية، لكني اكتشفت بعد ذلك أن المبالغ المسحوبة مني بالعملة الدنماركية، وأن الموقع الذي سرق أموالي هو موقع دنماركي يسمى “كوزيك بين”، وبلغت قيمة ما خسرته 26 ألف ريال”.
وأرجع الجعويني سبب وقوعه بسهولة في العملية الاحتيالية؛ لكونه بالفعل كان ينتظر طردًا من البريد السعودي، فضلا عن أنه اطلع على بريده الإلكتروني فور استيقاظه من نومه؛ لذلك تفاعل سريعاً مع الموقع دون أن يتحقق من صحته.
ولفت إلى أنه تواصل مع البنك من أجل استعادة أمواله، حيث دلّه مسؤولو البنك على رفع الاعتراض بعد مرور 48 ساعة من تنفيذ العملية طبقًا للنظام، حيث إن عملية التحويل لا تزال معلّقة وبانتظار تنفيذها.
وعبر المواطن عن أمله في أن تبذل البنوك المزيد من الجهد لحماية المجتمع من الاحتيالات المالية المنتشرة في شبكة الإنترنت.