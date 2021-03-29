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أخبار المناطق > خضع لعملية في العين.. هل يمكنه أخذ لقاح كورونا؟ “الصحة” توضح
29/03/2021   1:37 م

خضع لعملية في العين.. هل يمكنه أخذ لقاح كورونا؟ “الصحة” توضح

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أوضحت وزارة الصحة موقف من خضع لعملية جراحية في عينيه، من التقدم لأخذ لقاح كورونا المستجد.

ورداً على تساؤل حول “هل توجد اعتبارات صحية تمنع مَن خضع لعملية زرع عدسات قبل بضعة أشهر من التطعيم بلقاح كورونا؟”، أوضح حساب “الصحة 937” أن الفئات الممنوعة من أخذ لقاحي فايزر وأسترازينيكا هم ثلاث فقط.

وأبان أنه يُمنع أخذ أي من اللقاحين لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، إضافةً إلى الحوامل، ومن هم دون 18 عامًا. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن أحدث بيانات وزارة الصحة حتى مساء أمس (الأحد) تشير إلى أنه تم إعطاء أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 للمواطنين والمقيمين.

خضع لعملية في العين.. هل يمكنه أخذ لقاح كورونا؟ “الصحة” توضح

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